Come ha reagito Heather Parisi dopo il pignoramento a Belve? La replica al tweet di Lucio Presta (Di martedì 14 marzo 2023) Heather Parisi risponde a Lucio Presta. Nella giornata di ieri, il manager televisivo Lucio Presta aveva annunciato in un tweet l’intervento dell’ufficiale giudiziario per eseguire il pignoramento ai danni di Heather Parisi. La soubrette è stata “vittima” di un agguato teso al momento della registrazione della puntata di Belve che andrà in onda questa sera. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)risponde a. Nella giornata di ieri, il manager televisivoaveva annunciato in unl’intervento dell’ufficiale giudiziario per eseguire ilai danni di. La soubrette è stata “vittima” di un agguato teso al momento della registrazione della puntata diche andrà in onda questa sera. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessiarizza18_ : RT @justdonnalisi: Vi prego ragazze che eravate lì voi mi dovete dire cosa ha detto. Come ha reagito al cartellone con le foto. Tutto ?? #d… - pampero42622284 : RT @justdonnalisi: Vi prego ragazze che eravate lì voi mi dovete dire cosa ha detto. Come ha reagito al cartellone con le foto. Tutto ?? #d… - xtomlinsonju201 : RT @justdonnalisi: Vi prego ragazze che eravate lì voi mi dovete dire cosa ha detto. Come ha reagito al cartellone con le foto. Tutto ?? #d… - justdonnalisi : Vi prego ragazze che eravate lì voi mi dovete dire cosa ha detto. Come ha reagito al cartellone con le foto. Tutto… - LibertaMario : RT @gps72: @Tersite66 Tragedie simili sono capitate anche a Prodi e a Renzi, certo han reagito in modo un filo diverso, non hanno fatto poi… -