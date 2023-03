“Come ha potuto dirle questo”. GF Vip, polemica sul papà di Antonella: cosa le ha detto in diretta (Di martedì 14 marzo 2023) Un appuntamento ricco di festeggiamenti, l’ultimo con il GF Vip 7. La prima metà della 41esima puntata è stata dedicata al 31esimo compleanno di Oriana Marzoli, mentre, dopo la mezzanotte è stato il momento di Antonella Fiordelisi, che ha compiuto 25 anni. Il padre Stefano Fiordelisi ed un amico l’hanno raggiunta a Cinecittà per farle gli autori di persona. Ne è stata molto felice, ma meno il pubblico. polemica in corso. Quando guarda negli occhi il suo apprensivo e iper presenta padre, Antonella Fiordelisi sembra ancora la sua bambina. Stefano Fiordelisi ha palesemente una grandissima influenza sulla figlia, Come ce l’ha pure l’adorata mamma Milva. Ma ieri il genitore ha ammesso di aver notato quanto la salernitana sia maturata, grazie al GF Vip 7, e che ora avrà meno bisogno di loro. Poi però l’uscita sul fisico ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 marzo 2023) Un appuntamento ricco di festeggiamenti, l’ultimo con il GF Vip 7. La prima metà della 41esima puntata è stata dedicata al 31esimo compleanno di Oriana Marzoli, mentre, dopo la mezzanotte è stato il momento diFiordelisi, che ha compiuto 25 anni. Il padre Stefano Fiordelisi ed un amico l’hanno raggiunta a Cinecittà per farle gli autori di persona. Ne è stata molto felice, ma meno il pubblico.in corso. Quando guarda negli occhi il suo apprensivo e iper presenta padre,Fiordelisi sembra ancora la sua bambina. Stefano Fiordelisi ha palesemente una grandissima influenza sulla figlia,ce l’ha pure l’adorata mamma Milva. Ma ieri il genitore ha ammesso di aver notato quanto la salernitana sia maturata, grazie al GF Vip 7, e che ora avrà meno bisogno di loro. Poi però l’uscita sul fisico ...

