Come dividere i capelli per fare la tinta? (Di martedì 14 marzo 2023) Chi decide di cambiare colore sa bene che per farlo in modo giusto è essenziale seguire alcuni passaggi chiave. Il primo riguarda la scelta dei prodotti per tingere i capelli che dovranno essere di qualità e semplici da usare. Come dividere i capelli per fare la tinta: una guida Fra le domande che si fanno spesso le persone che decidono di tingersi la chioma c'è quella che riguarda Come dividere i capelli per fare la tinta. Il metodo più facile consiste nel suddividere i capelli in quattro sezioni, lavorando sulle ciocche singole e più piccole a partire dalla zona posteriore della nuca per poi arrivare, a poco a poco, verso quella anteriore. La tinta, ...

