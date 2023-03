Come affrontare la Cina in tre mosse. Il nuovo piano di Londra (Di martedì 14 marzo 2023) Il governo britannico ha aggiornato il suo documento strategico su sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera. Il primo ministro Rishi Sunak ha pubblicato nelle scorse ore la “Integrated Review Refresh” a distanza di soli due anni dalla prima versione diffusa dal suo predecessore Boris Johnson. Quella del 2021 aveva Come sottotitolo “Global Britain in a Competitive Age”, a dimostrazione della volontà di indicare la rotta per il Regno Unito dopo la Brexit. “Responding to a more contested and volatile world”, il sottotitolo della riedizione, racconta invece ciò che l’ha determinata: “Nuove minacce geopolitiche, dall’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia alla coercizione economica della Cina e all’aumento della competizione tra gli Stati”, Come spiega una nota del numero 10 di Downing Street. Molto spazio è dedicato ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) Il governo britannico ha aggiornato il suo documento strategico su sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera. Il primo ministro Rishi Sunak ha pubblicato nelle scorse ore la “Integrated Review Refresh” a distanza di soli due anni dalla prima versione diffusa dal suo predecessore Boris Johnson. Quella del 2021 avevasottotitolo “Global Britain in a Competitive Age”, a dimostrazione della volontà di indicare la rotta per il Regno Unito dopo la Brexit. “Responding to a more contested and volatile world”, il sottotitolo della riedizione, racconta invece ciò che l’ha determinata: “Nuove minacce geopolitiche, dall’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia alla coercizione economica dellae all’aumento della competizione tra gli Stati”,spiega una nota del numero 10 di Downing Street. Molto spazio è dedicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrov… - GiovaQuez : Remuzzi su LaStampa: 'Mi colpisce che nessuno discuta di come il Ssn sia arrivato ad affrontare la pandemia. Per es… - WRicciardi : ieri con @CarloCalenda e @matteorenzi abbiamo presentato proposte precise e fattibili per salvare il SSN,affrontare… - rocodipa : RT @GiorgiaMeloni: L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci… - louviis : oggi balzo l’uni perché sto morendo di sonno non posso affrontare un’altra giornata come quella di ieri. ne approfi… -

Da Assopellettieri grandi novità sulla formazione ... insieme a soluzioni e proposte concrete per affrontare al meglio le nuove dinamiche dei mercati ... Come racconta Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri : 'La sostenibilità economica della ... Frasi sulle farfalle: magiche, emozionanti e vere Affrontare ostacoli e difficoltà è più nobile che ritirarsi nella tranquillità. La farfalla che ... Siate sempre come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. (Liliana Segre). La farfalla è un ... Il CIO di Schneider Electric parla di personale IT e sostenibilità Come pensa di affrontare la carenza di assunzioni nel settore tecnologico Sta istituendo nuovi programmi come l'apprendistato o i bootcamp per inserire i non laureati in informatica 'L'aumento ... ... insieme a soluzioni e proposte concrete peral meglio le nuove dinamiche dei mercati ...racconta Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri : 'La sostenibilità economica della ...ostacoli e difficoltà è più nobile che ritirarsi nella tranquillità. La farfalla che ... Siate semprela farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. (Liliana Segre). La farfalla è un ...pensa dila carenza di assunzioni nel settore tecnologico Sta istituendo nuovi programmil'apprendistato o i bootcamp per inserire i non laureati in informatica 'L'aumento ... Come affrontare la sfida dall’innovazione trasformativa in chiave ... Agenda Digitale