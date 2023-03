Coltellate, bottigliate e spray urticante: due feriti a Milano (Di martedì 14 marzo 2023) Due ragazzi di 24 e 29 anni sono stati rispettivamente ricoverati al Policlinico e al Fatebenefratelli, ma non sono gravi Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Due ragazzi di 24 e 29 anni sono stati rispettivamente ricoverati al Policlinico e al Fatebenefratelli, ma non sono gravi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferdinandodelia : @RaiNews il passo indietro è non poter girare per Milano, rischi bottigliate e coltellate. - Margh4Gramaglia : @Anna_Maria51 @GiovaQuez Ma taci ignorante, voglio sapere se qua do esci dal portone di casa per andare a lavorare… -

La sicurezza pubblica deve essere la priorità del nostro Paese ... ad Ancona con una violenta rissa tra due comitive di giovani a pugni e bottigliate; a Cerese (Mantova), con cinque coltellate ad un tunisino per rapinarlo di cellulare e di una collanina. ... Carlantino (Foggia), uccide a coltellate la moglie: poi tenta il suicidio ... Petronilla De Santis, è stata uccisa a coltellate dal marito 54enne Antonio Carrozza, che ha poi ... - - > Leggi Anche San Stino di Livenza (Venezia), uccide la moglie a bottigliate: arrestato Leggi ... Rissa con accoltellamento, denunce e Daspo Willy per tre uomini A seguito di una violenta rissa durante la quale un marocchino è rimasto ferito da alcune coltellate, nei pressi del bar Gold Shisha sulla via Emilia Parmense, la polizia ha individuato e ...bottigliate ... ... ad Ancona con una violenta rissa tra due comitive di giovani a pugni e; a Cerese (Mantova), con cinquead un tunisino per rapinarlo di cellulare e di una collanina. ...... Petronilla De Santis, è stata uccisa adal marito 54enne Antonio Carrozza, che ha poi ... - - > Leggi Anche San Stino di Livenza (Venezia), uccide la moglie a: arrestato Leggi ...A seguito di una violenta rissa durante la quale un marocchino è rimasto ferito da alcune, nei pressi del bar Gold Shisha sulla via Emilia Parmense, la polizia ha individuato e ...... Coltellate, bottigliate e spray urticante: due feriti a Milano ilGiornale.it La voce di chi vive in Sottoripa tra alcol e spaccio: "Non siamo un ghetto" (Video) Il clamoroso episodio del machete sfoderato nella rissa in Sottoripa qualche giorno fa ha riportato sotto i riflettori le problematiche della zona. La questione principale è quella di “quelli là”, i c ... Il clamoroso episodio del machete sfoderato nella rissa in Sottoripa qualche giorno fa ha riportato sotto i riflettori le problematiche della zona. La questione principale è quella di “quelli là”, i c ...