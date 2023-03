Colpo gobbo di Re Carlo, sconcertante: come si mette in tasca 735 milioni (Di martedì 14 marzo 2023) Re Carlo non transige: l'eredità della Regina Elisabetta va a lui. L'erede al trono della madre non intende spartire con i fratelli Andrea e Edoardo e con la sorella Anna la fortuna che gli ha lasciato Elisabetta, ossia 650 milioni di sterline, 735 milioni di euro. Una somma che la compianta Regina non poteva fare a meno di lasciare a lui. Il motivo è semplice: nelle grandi famiglie il capitale non si diluisce mai. I soldi dunque vanno a chi comanda. Ma non solo. Le ragioni risiedono in una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major. Quest'ultima prevede che se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione. Un bel risparmio. Eppure le intenzioni di Carlo III non piacciono ai parenti, che qualcosina da Elisabetta si aspettavano. Addirittura si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Renon transige: l'eredità della Regina Elisabetta va a lui. L'erede al trono della madre non intende spartire con i fratelli Andrea e Edoardo e con la sorella Anna la fortuna che gli ha lasciato Elisabetta, ossia 650di sterline, 735di euro. Una somma che la compianta Regina non poteva fare a meno di lasciare a lui. Il motivo è semplice: nelle grandi famiglie il capitale non si diluisce mai. I soldi dunque vanno a chi comanda. Ma non solo. Le ragioni risiedono in una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major. Quest'ultima prevede che se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione. Un bel risparmio. Eppure le intenzioni diIII non piacciono ai parenti, che qualcosina da Elisabetta si aspettavano. Addirittura si ...

