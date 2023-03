Ilhacker russo 'NoName057' ha rivendicato nuovi attacchi a siti istituzionali italiani, tra cui quello della Difesa. Sui canali Telgram, ilha postato la foto del nuovo direttore dell'Agenzia per Cybersicurezza nazionale, prefetto Bruno Frattasi, con la scritta: "Non vogliamo far annoiare il nuovo direttore dell'Agenzia ...Ilhacker russo 'NoName057' ha rivendicato nuovi attacchi a siti istituzionali italiani, tra cui quello della Difesa. Sui canali Telgram, ilha postato la foto del nuovo direttore dell'Agenzia per Cybersicurezza nazionale, prefetto Bruno Frattasi, con la scritta: "Non vogliamo far annoiare il nuovo direttore dell'Agenzia ...

Collettivo hacher russo rivendica attacchi a sito Difesa Italia Tiscali Notizie

Milano, 14 mar. (LaPresse) - Il collettivo di hacker filorussi NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco Dos al sito del ministero della Difesa. "Per non far ...Dopo l'ultimo tentativo di danneggiamento ai danni di S.T.A.L.K.E.R. 2, il team di sviluppo ha una richiesta da fare a tutti i fan del gioco.