Colleferro. Sabato 18 Marzo dalle ore 9 torna il Mercato della Terra di Slow Food. Questa volta in Piazza Caduti di Nassiriya (Di martedì 14 marzo 2023) Cronache Cittadine Colleferro – Sabato 18 Marzo dalle ore 9 torna il Mercato della Terra di Slow Food Colleferro in una nuova L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 14 marzo 2023) Cronache Cittadine18ore 9ildiin una nuova L'articolo Cronache Cittadine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Colleferro. Sabato 18 Marzo alle ore 17.30 in Biblioteca Comunale R. Morandi verrà presentato il libro “La libertà… - CasilinaNews : Colleferro, fissione nucleare di IV generazione: il nuovo argomento dei dibattiti scientifici del sabato… - infoitsport : Colleferro. Stagione Teatrale Vittorio Veneto 2023. Sabato 11 Marzo alle ore 21 andrà in scena “Patrizio vs Oliva” - infoitcultura : Colleferro. Sabato 11 Marzo alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale R. Morandi, verranno presentati due libri… - infoitinterno : Colleferro Scalo. Giornata Internazionale della Donna. Auditorium “Fabbrica della Musica”. Sabato 11 Marzo ore 21 s… -