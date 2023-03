Collasso ad appena 70 minuti di vita. Neonata salvata all'ospedale di Ponte a Niccheri (Di martedì 14 marzo 2023) Un evento eccezionale che ha richiesto la reazione pronta e tempestiva di tutta l'equipe medica e infermieristica che era presente in sala parto. Ora la piccina è ricoverata al Meyer Leggi su lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) Un evento eccezionale che ha richiesto la reazione pronta e tempestiva di tutta l'equipe medica e infermieristica che era presente in sala parto. Ora la piccina è ricoverata al Meyer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Collasso ad appena 70 minuti di vita. Neonata salvata all’ospedale di Ponte a Niccheri - toscanamedianew : Collasso rarissimo in una bambina appena nata - park_lunatic : RT @aronvstyles: io pronta al collasso non appena lo vedrò dal vivo che uomo - iamgreta__ : RT @aronvstyles: io pronta al collasso non appena lo vedrò dal vivo che uomo - aronvstyles : io pronta al collasso non appena lo vedrò dal vivo che uomo -