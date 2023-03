Colapesce e Dimartino | Alessandra Celentano | Edoardo Leo Tanti vip a ‘Stasera c’è Cattelan’

(Di martedì 14 marzo 2023) Nuova settimana per lo show di seconda serata di Rai 2 “Stasera c’è Cattelan”. Nella puntata di oggi, alle 23.15 saranno ospiti di Alessandro Cattelan,. Domani, mercoledì 15 marzo alle 23.45 gli ospiti della puntata sarannoLeo, Davide Calabria, Lorenzo Biagiarelli e i The Pills. Per chiudere la settimana, giovedì 16 alle 23.20, Alessandro Cattelan ospiterà Francesco Arca e Arturo Muselli, direttamente dalla fiction in onda su Rai1 “Resta con me”; Fabio Balsamo, reduce da “Lol3”; e Loretta Goggi, in onda con il suo varietà “Benedetta Primavera”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dat_is_sven : @cass4ndragray addio Colapesce & Dimartino, a Sanremo 2024 solo Diop e Orco - yosoyelfanal : La settimana di #StaseraCeCattelan Stasera: Alessandra Celentano e Colapesce e Dimartino. Domani: Edoardo Leo, D… - cuoredivetro3 : @GiuliaDemarini4 @Sanremo__2023 Ma anche quelle degli italiani che non comprano dischi, che sono la maggioranza. Pe… - kindermaxxi : Vedo, prevedo e stravedo: Sarah Michelle Gellar viene assoldata per la terza stagione di The White Lotus, Jennifer… - martins45037338 : Fabri Fibra, Colapesce, Dimartino - Propaganda (Official Video) -

Lorenzo Urciullo, in arte, e Antonio Di Martino, in arte, sono due adorabili canaglie, un duo di simpatici satanassi che hanno stregato la canzone italiana. Con un leggerissimo "Splash"! Ma cominciamo dal ...Altro brano sanremese nelle prime 10 posizioni in radio (sono 7 complessivi) è "Splash" di. Rosa Chemical questa settimana perde terreno, lasciando la top 10 radiofonica e ...E forse i partner infelici, come notano: "ma io lavoro, per non stare con te!". Leggi Anche dal blog di Area pro labour Smart working, una rivoluzione prevista anche dalla ...

Nuova settimana per lo show di seconda serata di Rai 2 "Stasera c'è Cattelan". Nella puntata di oggi, alle 23.15 tanti ospiti ...