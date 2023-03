Cody Rhodes: ” Sarei a favore della separazione dei titoli mondiali” (Di martedì 14 marzo 2023) Il titolo universale della WWE è stato introdotto nel 2016, e successivamente è stato unificato al titolo WWE a WrestleMania 38 nel match tra Roman Reigns e Brock Lesnar. I fan non sono mai stati particolarmente entusiasti di questa scelta, ma Cody Rhodes potrebbe essere la soluzione al problema. L’American Nightmare ha infatti affermato durante il “Bart Winkler Show” che in caso di vittoria nel main event di WrestleMania 39 sarebbe favorevole alla separazione dei titoli, considerando che il suo obbiettivo è ed è sempre stato il titolo WWE. “Sarei pienamente a favore della separazione dei titoli” “Penso che il periodo dopo WrestleMania, indipendentemente da chi uscirà vincitore dal main ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) Il titolo universaleWWE è stato introdotto nel 2016, e successivamente è stato unificato al titolo WWE a WrestleMania 38 nel match tra Roman Reigns e Brock Lesnar. I fan non sono mai stati particolarmente entusiasti di questa scelta, mapotrebbe essere la soluzione al problema. L’American Nightmare ha infatti affermato durante il “Bart Winkler Show” che in caso di vittoria nel main event di WrestleMania 39 sarebbevole alladei, considerando che il suo obbiettivo è ed è sempre stato il titolo WWE. “pienamente adei” “Penso che il periodo dopo WrestleMania, indipendentemente da chi uscirà vincitore dal main ...

