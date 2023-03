Codere: "Ruolo gestori fondamentale per gioco legale" (Di martedì 14 marzo 2023) Rimini, 14 mar. (Adnkronos) - A Enada la mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco in corso a Rimini è intervenuto Alejandro Pascual Regional Manager per l'Europa e Resp. del business in Italia di Codere, concessionario di Stato per il gioco legale. Uno dei temi quello del gioco fisico, nelle sale slot, bingo e ricevitorie, che nel nostro paese vale quasi 45 miliardi di Euro. Da qui il Ruolo dei gestori delle sale alle prese con leggi che cambiano e con nuove restrizioni da affrontare: "Noi abbiamo sempre pensato che il Ruolo dei gestori sia un Ruolo fondamentale per tutto quello che hanno fatto in passato – ha spiegato Pascual – Hanno conoscenza del mercato, conoscenza della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Rimini, 14 mar. (Adnkronos) - A Enada la mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e dain corso a Rimini è intervenuto Alejandro Pascual Regional Manager per l'Europa e Resp. del business in Italia di, concessionario di Stato per il. Uno dei temi quello delfisico, nelle sale slot, bingo e ricevitorie, che nel nostro paese vale quasi 45 miliardi di Euro. Da qui ildeidelle sale alle prese con leggi che cambiano e con nuove restrizioni da affrontare: "Noi abbiamo sempre pensato che ildeisia unper tutto quello che hanno fatto in passato – ha spiegato Pascual – Hanno conoscenza del mercato, conoscenza della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Codere: “Ruolo gestori fondamentale per gioco legale” - TV7Benevento : Codere: 'Ruolo gestori fondamentale per gioco legale' - - fisco24_info : Codere: 'Ruolo gestori fondamentale per gioco legale': (Adnkronos) - 'Gaming hall presidio per territorio'… -

A Mortara il primo appuntamento dell'anno con 'Innamòrati di Te' ...il Comune di Mortara ha aderito all'iniziativa 'panchina rossa' volendo porre l'accento sul ruolo e ... 'La comunanza di principi e di idee tra Codere Italia, Fondazione Gaia e gli Stati Generali delle ... A Mortara il primo appuntamento dell'anno con "Innamòrati di Te" ...il Comune di Mortara ha aderito all'iniziativa 'panchina rossa' volendo porre l'accento sul ruolo e ... "La comunanza di principi e di idee tra Codere Italia, Fondazione Gaia e gli Stati Generali delle ... A Mortara il primo appuntamento dell'anno con 'Innamòrati di Te' ...il Comune di Mortara ha aderito all'iniziativa 'panchina rossa' volendo porre l'accento sul ruolo e ... 'La comunanza di principi e di idee tra Codere Italia, Fondazione Gaia e gli Stati Generali delle ... ...il Comune di Mortara ha aderito all'iniziativa 'panchina rossa' volendo porre l'accento sule ... 'La comunanza di principi e di idee traItalia, Fondazione Gaia e gli Stati Generali delle ......il Comune di Mortara ha aderito all'iniziativa 'panchina rossa' volendo porre l'accento sule ... "La comunanza di principi e di idee traItalia, Fondazione Gaia e gli Stati Generali delle ......il Comune di Mortara ha aderito all'iniziativa 'panchina rossa' volendo porre l'accento sule ... 'La comunanza di principi e di idee traItalia, Fondazione Gaia e gli Stati Generali delle ... Codere: "Ruolo gestori fondamentale per gioco legale" Entilocali-online Codere: “Ruolo gestori fondamentale per gioco legale” del business in Italia di Codere, concessionario di Stato per il gioco legale. Uno dei temi quello del gioco fisico, nelle sale slot, bingo e ricevitorie, che nel nostro paese vale quasi 45 miliardi ... del business in Italia di Codere, concessionario di Stato per il gioco legale. Uno dei temi quello del gioco fisico, nelle sale slot, bingo e ricevitorie, che nel nostro paese vale quasi 45 miliardi ...