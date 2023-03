Clima: Mattarella, 'siccità ovunque sintomo dei mutamenti, procedere contro inquinamento' (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Speriamo che Nairobi oggi veda un po' di pioggia, ma la siccità che si è registrata in questa regione in questi ultimi anni è un aumento allarmante, è un sintomo delle gravi conseguenze del mutamento Climatico. Si avverte ovunque, in Europa, anche nel nostro Paese avvertiamo un'esigenza di pioggia e un abbassamento delle nevi sulle montagne indice delle conseguenze del cambiamento Climatico. Per questo esortiamo insieme, il Kenya e l'Italia, la comunità internazionale a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti e dei comportamenti che attenuino l'inquinamento atmosferico e consentano di contrastare con efficacia il cambiamento Climatico. È la base questa per avere un futuro di sviluppo, di benessere che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Speriamo che Nairobi oggi veda un po' di pioggia, ma lache si è registrata in questa regione in questi ultimi anni è un aumento allarmante, è undelle gravi conseguenze del mutamentotico. Si avverte, in Europa, anche nel nostro Paese avvertiamo un'esigenza di pioggia e un abbassamento delle nevi sulle montagne indice delle conseguenze del cambiamentotico. Per questo esortiamo insieme, il Kenya e l'Italia, la comunità internazionale acon decisione sulla strada dei provvedimenti e dei comportamenti che attenuino l'atmosferico e consentano di contrastare con efficacia il cambiamentotico. È la base questa per avere un futuro di sviluppo, di benessere che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Clima: Mattarella, non si può più aspettare, agire ora - Un secondo tempo non c'è - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'siccità ovunque sintomo dei mutamenti, procedere contro inquinamento' - - News24_it : Clima: Mattarella, non si può più aspettare, agire ora - iconanews : Clima: Mattarella, non si può più aspettare, agire ora - elide_muccioli : @SallemiSalvo @FratellidItalia @comunedicomiso È l'odio che diffonde questa sinistra che non riesce a capire che ha… -