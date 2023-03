Claudio Anastasio, manager cita il discorso Mussolini del 1925 in una mail al Cda: si dimette da presidente della società 3-I (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Si apprende da fonti di governo. Secondo La Repubblica, Anastasio aveva inviato ai componenti del Cda della... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 marzo 2023) Il3-I,, si è dimesso. Si apprende da fonti di governo. Secondo La Repubblica,aveva inviato ai componenti del Cda...

