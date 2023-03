Claudio Anastasio: le dimissioni del manager nominato da Meloni che copia il discorso di Mussolini (Di martedì 14 marzo 2023) I componenti del consiglio di amministrazione di 3-I, la società pubblica che gestisci il software di Inps, Istat e Inail, ieri hanno trovato nella loro casella di posta un messaggio piuttosto curioso del presidente Claudio Anastasio. Che proprio per questo si è dimesso poco fa. «Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il Governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo», scrive Anastasio nel messaggio pubblicato oggi da ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) I componenti del consiglio di amministrazione di 3-I, la società pubblica che gestisci il software di Inps, Istat e Inail, ieri hanno trovato nella loro casella di posta un messaggio piuttosto curioso del presidente. Che proprio per questo si è dimesso poco fa. «Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il Governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo», scrivenel messaggio pubblicato oggi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di In… - ultimora_pol : Il testo della mail inviata da Claudio #Anastasio messo a confronto con il discorso di Mussolini. @ultimora_pol - repubblica : Claudio Anastasio lascia l'incarico: si dimette il manager nominato da Meloni dopo la mail con il discorso del Duce - GerardoPetti1 : RT @ultimora_pol: Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Is… - lelobristar : RT @ultimora_pol: Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Is… -