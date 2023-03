Claudio Anastasio, chi è il manager che imita il Duce: il ‘sito Mussolini’, l’amicizia con Rachele e il “sogno” delle raccomandate online (Di martedì 14 marzo 2023) Una carriera nel segno del web e dei Mussolini. Non solo Benito, ma soprattutto la nipote Rachele, amica di una vita, e pure il figlio secondogenito, lo sceneggiatore e produttore Vittorio. Cercando nell’archivio Ansa il nome di Claudio Anastasio – l’ormai ex manager pubblico che ha parafrasato il discorso con cui il Duce rivendicava l’omicidio Matteotti – si risale a un lancio del 13 giugno 1997: “Si inaugura stasera, in memoria di Vittorio Mussolini, il sito Internet ufficiale Mussolini. L’inaugurazione avverrà durante una festa con esponenti della politica, della cultura e dello spettacolo, in un locale notturno di Fregene. L’iniziativa, annunciata in una nota, è della Mussolini Internet, di cui è presidente esecutivo Claudio Anastasio, il quale ha già diramato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Una carriera nel segno del web e dei Mussolini. Non solo Benito, ma soprattutto la nipote, amica di una vita, e pure il figlio secondogenito, lo sceneggiatore e produttore Vittorio. Cercando nell’archivio Ansa il nome di– l’ormai expubblico che ha parafrasato il discorso con cui ilrivendicava l’omicidio Matteotti – si risale a un lancio del 13 giugno 1997: “Si inaugura stasera, in memoria di Vittorio Mussolini, il sito Internet ufficiale Mussolini. L’inaugurazione avverrà durante una festa con esponenti della politica, della cultura e dello spettacolo, in un locale notturno di Fregene. L’iniziativa, annunciata in una nota, è della Mussolini Internet, di cui è presidente esecutivo, il quale ha già diramato una ...

