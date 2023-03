Claudio Anastasio | chi è il manager che ha citato Mussolini nel discorso di dimissioni? Età | vita privata | lavoro | curriculum

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il testo della mail inviata da Claudio #Anastasio messo a confronto con il discorso di Mussolini. @ultimora_pol - ciropellegrino : Claudio Anastasio, il manager scelto dal governo #Meloni che ama citare il Mussolini del delitto Matteotti, si è di… - repubblica : Claudio Anastasio lascia l'incarico: si dimette il manager nominato da Meloni dopo la mail con il discorso del Duce - stefanococcia60 : @Giorgiolaporta Una consigliera comunale del Pd non è Il Pd. Ah proposito di Claudio Anastasio non dice nulla ? - MariaAversano1 : RT @DavideR46325615: Claudio Anastasio, nominato da Meloni manager di 3-l (Società pubblica), si è dimesso per aver scritto una E-mail ai m… -

Questo il testo della mail cheha inviato al cda di 3 - I, come rivelato dall'articolo di Repubblica, in seguito al quale è esplosa una bufera politica che ha portato alle ...Forti le reazioni dei partiti di opposizione in seguito alla vicenda che ha visto come protagonista, nominato poche settimane fa dal governo di Giorgia Meloni alla presidenza di 3 - I, la società pubblica che gestisce i software di Inps, Istat e Inail.aveva recapitato ...... 'Alla vigilia di una serie di cruciali nomine governative negli enti pubblici suscita profonda inquietudine un caso come quello di. La questione che si pone, e che non è eludibile, ...

Claudio Anastasio si dimette: dopo aver copiato il discorso del Duce, lascia il manager nominato da Meloni la Repubblica

Non un discorso qualsiasi, ma la rivendicazione dell'omicidio Matteotti che segna l'inizio della dittatura. Anastasio lo ha copiato e incollato sostituendo alla parola “fascismo” il nome della società ...“La mail di Claudio Anastasio, Presidente della società pubblica 3-I, inviata al suo CdA, che copia parola per parola uno dei più vergognosi discorsi di Mussolini, quello in cui rivendica la ...