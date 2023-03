Classifica Coppa del Mondo sci di fondo donne 2022-2023: Tiril Udnes Weng al comando, Jessie Diggins a -145 (Di martedì 14 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE SCI DI fondo FEMMINILE 1 Weng Tiril Udnes NOR 1733 2 Diggins Jessie USA 1588 3 NISKANEN Kerttu FIN 1492 4 BRENNAN Rosie USA 1363 5 KARLSSON Frida SWE 1220 6 FAEHNDRICH Nadine SUI 1143 7 Weng Lotta Udnes NOR 1083 8 HENNIG Katharina GER 1049 9 PARMAKOSKI Krista FIN 991 10 Weng Heidi NOR 98932 GANZ Caterina ITA 469 51 COMARELLA Anna ITA 309 64 PITTIN Cristina ITA 193 65 FRANCHI Francesca ITA 192 74 MONSORNO Nicole ITA 122 76 DI CENTA Martina ITA 112 85 SANFILIPPO Federica ITA 87 111 BELLINI Martina ITA 38 Classifica Coppa DEL Mondo SPRINT SCI DI fondo FEMMINILE 1 FAEHNDRICH Nadine SUI ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023)DELGENERALE SCI DIFEMMINILE 1NOR 1733 2USA 1588 3 NISKANEN Kerttu FIN 1492 4 BRENNAN Rosie USA 1363 5 KARLSSON Frida SWE 1220 6 FAEHNDRICH Nadine SUI 1143 7LottaNOR 1083 8 HENNIG Katharina GER 1049 9 PARMAKOSKI Krista FIN 991 10Heidi NOR 98932 GANZ Caterina ITA 469 51 COMARELLA Anna ITA 309 64 PITTIN Cristina ITA 193 65 FRANCHI Francesca ITA 192 74 MONSORNO Nicole ITA 122 76 DI CENTA Martina ITA 112 85 SANFILIPPO Federica ITA 87 111 BELLINI Martina ITA 38DELSPRINT SCI DIFEMMINILE 1 FAEHNDRICH Nadine SUI ...

