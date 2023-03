Cittadella – Palermo 3 – 3

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie B, due turni di squalifica al tecnico del Palermo Corini: Una giornata di stop anche per gli allenatori Stell… - tabellamercatob : Decisioni Giudice Sportivo dopo 10^ ritorno #SerieB /2 Squalificati anche tre allenatori Due giornate a Eugenio Cor… - sportli26181512 : Palermo, tegola per Corini: si ferma Brunori: Il rocambolesco 3-3 conquistato sabato dal Palermo in casa del Cittad… - tabellamercatob : Analisi 10^ ritorno #SerieB in 140 parole Lampi rossoblu, il #Genoa recupera punti al #Frosinone, il #Cosenza vince… - infoitsport : Palermo, le news dall'infermeria post Cittadella -

Due giornate all'allenatore del, Eugenio Corini, 'per avere, al 42° del primo tempo, ... Una giornata di stop invece per l'allenatore del, Edoardo Gorini e per Roberto Stellone, ...Tra gli allenatori, due giornate di stop a Corini (), e una rispettivamente a Gorini () e Stellone (Benevento). Fermo per un turno anche Cilento dirigente del Benevento.L'allenatore del, espulso durante la gara col, è stato punito con due giornate di squalifica . Nel comunicato del Giudice Sportivo ( consultabile ) viene sottolineato che Corini è ...

Le probabili di Cittadella-Palermo: nuova chance per Soleri Livesicilia.it

Due assenze di peso per il Cittadella in vista di una gara delicatissima per il proseguo della stagione. Oltre a Branca e mister Gorini, spicca la squalifica per due turni del tecnico del Palermo ...Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato undici giocatori, tutti per una giornata, al termine del 29° turno di campionato. Si tratta di Branca ...