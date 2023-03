Cita Mussolini che rivendica l’omicidio Matteotti | si dimette Claudio Anastasio | manager pubblico scelto da Meloni

Leggi su tpi

(Di martedì 14 marzo 2023) In una mail inviata ai suoi sottoposti,va riga per riga il discorso con cui Benitova la responsabilità politica del: dopo la polemica si è dimesso, presidente di “3-I”, la società pubblica che gestisce i software e i servizi informatici di enti come Inps, Istat e Inail. Il messaggio inviato ai componenti del consiglio di amministrazione ricalcava le parole del “Duce” pronunciate il 3 gennaio 1925, in un momento storico che diversi esperti fanno coincidere con l’inizio della dittatura. “Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito?”, si leggeva nella mail. “Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che assumo (io solo!) la ...