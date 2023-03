Cirque Du Soleil a Roma | si alza il tendone in attesa del grande show | “Un emozione essere qui con Kurios” | VIDEO

(Di martedì 14 marzo 2023)du, è finalmente tornato in Italia ilcirco che hato il suo Grand Chapiteau a Tor di Quinto. Tutto è pronto per ospitare, il 21 marzo, il debutto italiano dello spettacolo “– Cabinet of Curiosities”, uno deglipiù imponenti della celebre compagnia canadese, prodotto dai partner italiani ...Du, siilindel: “Unqui conTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronacadiroma : Cirque du Soleil sbarca a Roma, ecco dove e quando ! #Circo #CirqueduSoleil #Roma #TordiQuinto - DaSapereit : Cirque du Soleil è finalmente tornato in Italia - circusfans_ita : IL MONTAGGIO DELLO CHAPITEAU DEL CIRQUE DU SOLEIL A ROMA: Le foto Mancano pochi giorni al debutto italiano dello sp… - FunweekMag : #CirqueDuSoleil è tornato in Italia e ha alzato il suo Grand Chapiteau a #Roma. Tutto è pronto per ospitare, il deb… - andreafidenzi : Per gli amanti del virus de soleil -

L'imponente tendone, il Grand Chapiteau annuncia l'atteso ritorno in Italia deldua Roma a Tor di Quinto: le maestranze sono al lavoro per preparare tutto per il 21 marzo, debutto italiano dello spettacolo 'Kurios - Cabinet of Curiosities', uno degli show più ...ROMA - Ilduè tornato in Italia e ha alzato il suo Grand Chapiteau a Roma, a Tor di Quinto. Tutto è pronto per ospitare, il 21 marzo, il debutto italiano dello spettacolo 'Kurios - Cabinet of ...Ilduè arrivato a Roma. In attesa di poter assistere a 'Kurios - Cabinet of Curiosities' - il primo show post pandemia dell'incredibile compagnia canadese - lo scorso sabato 11 marzo, a ...

Cirque du Soleil, a Tor di Quinto innalzato il «grand chapiteau» per 2.500 spettatori: le immagini in time-lapse Corriere TV

Roma, 14 mar. (askanews) - L'imponente tendone, il Grand Chapiteau annuncia l'atteso ritorno in Italia del Cirque du Soleil a Roma a Tor di ...È stato innalzato il «grand chapiteau» del Cirque du Soleil a Tor di Quinto, dove dal 21 marzo al 29 aprile la famosa compagnia circense canadese, di Montreal, porterà per la prima volta in Italia lo ...