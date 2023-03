Circumvesuviana linea peggiore d’Italia, Caramiello (M5s): “Documenteremo stato dei luoghi” (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Circumvesuviana è diventata ufficialmente un simbolo di disagio per la Campania e i suoi cittadini, a testimoniare ci sono dati, immagini e anche video “dell’orrore” registrati da alcuni turisti pronti a cavalcare l’onda del degrado che si vive all’interno dei convogli Eav. “La Campania ha milioni di visitatori e cittadini che, ogni giorno, fanno da pendolari in Circumvesuviana manifestando preoccupazione per lo stato dei convogli, denunciando perenni ritardi e corse soppresse. Uno scenario che non può più essere tollerato” – afferma l’On del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Caramiello. “Venerdì insieme al collega Gaetano Amato percorreremo l’intera tratta ferroviaria per documentare lo stato dei luoghi e capire appieno quali disagi affrontano in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaè diventata ufficialmente un simbolo di disagio per la Campania e i suoi cittadini, a testimoniare ci sono dati, immagini e anche video “dell’orrore” registrati da alcuni turisti pronti a cavalcare l’onda del degrado che si vive all’interno dei convogli Eav. “La Campania ha milioni di visitatori e cittadini che, ogni giorno, fanno da pendolari inmanifestando preoccupazione per lodei convogli, denunciando perenni ritardi e corse soppresse. Uno scenario che non può più essere tollerato” – afferma l’On del Movimento Cinque Stelle, Alessandro. “Venerdì insieme al collega Gaetano Amato percorreremo l’intera tratta ferroviaria per documentare lodeie capire appieno quali disagi affrontano in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semioticmonkey : Quello che fa problema nella vesuviana è il management che se ne sta là a non fare una mazza nonostante un sistema… - positanonews : #Copertina #Cronaca #circumvesuviana #guasto #stazionepioppaino Guasto sulla linea della Circumvesuviana per Sorren… - rep_napoli : Problemi alla linea elettrica: ripristinata la circolazione dei treni della Circumvesuviana tra Sorrento e Meta [ag… - positanonews : #Cronaca #circumvesuviana #disservizio #Eav #guasto Circumvesuviana, guasto alla linea tra Sorrento e Meta - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Circumvesuviana, interrotta linea tra Meta e Sorrento. Disagi alla circolazione per problemi alla linea elettrica, EAV… -