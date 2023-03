Cinzia Leone e il dramma della malattia | “Rimasi paralizzata | mi ha salvata la tv”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 marzo 2023)è nata a Roma il 4 marzo 1959. Ha esordito nel 1981 a teatro nello spettacolo Polvere di Stress per poi entrare nel programma di Serena Dandini La TV delle ragazze, trasmesso su Rai Tre, dove ha l’occasione di mettersi in luce come attrice comica vivacissima e intelligente insieme a Monica Scattini, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Susy Blady, Sabina Guzzanti, Tosca D’Aquino e Iaia Forte. Nel 1989 ha debuttato anche al cinema con il film Le finte bionde insieme alle comiche Alessandra Casella e Francesca Reggiani. Nello stesso anno ha partecipato al film di Mario Monicelli La moglie ingenua e il marito malato insieme a Stefania Sandrelli. Nel 1991 è tornata in televisione, prima nella trasmissione Stasera mi butto e poi in Avanzi, prendendo parte anche alla serie tv Un inviato molto speciale....