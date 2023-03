Cinque banche a rischio Tsunami-Moody' s | cresce il panico | ecco quali sono

(Di martedì 14 marzo 2023) Il mondo, finanziario e non solo, resta con il fiato sospeso per le conseguenze del crac Svb, la banca americana che sta facendo tremare i mercati. Alla vigilia, ieri lunedì 13 marzo, il clamoroso tonfo in Piazza Affari e delle Borse planetarie. Oggi, martedì 14 marzo, una mini-tregua sui mercati, con Milano che riapre in positivo, rimbalzando dopo le perdite di ieri. Le tensioni si fanno sentire anche sulle piazze asiatiche. Ora si attende la reazione dellecentrali: giovedì toccherà alla Bce, che sembrava intenzionata a rialzare ulteriormente i tassi di interesse di 50 punti, un fattore - il rialzo dei tassi - che oltre a mettere a dura prova imprese e chi ha un mutuo, ha avuto un ruolo (in questo caso determinato dalla Fed) nel crac della banca Svb. Eppure, stando alle indiscrezioni, Christine Lagarde dovrebbe confermare il rialzo dei tassi. Ed in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastigliMirella : RT @lauranaka: Mossa di Moody's su First Republic Bank e su altre cinque banche Usa, a rischio corsa sportelli. Il trauma Silicon Valley Ba… - inecaras : RT @Libero_official: Nonostante le rassicurazioni di #JoeBiden e autorità, Moody's dopo il crac di #Svb mette nel mirino altre 5 banche: ec… - roblau8 : RT @Libero_official: Nonostante le rassicurazioni di #JoeBiden e autorità, Moody's dopo il crac di #Svb mette nel mirino altre 5 banche: ec… - Libero_official : Nonostante le rassicurazioni di #JoeBiden e autorità, Moody's dopo il crac di #Svb mette nel mirino altre 5 banche:… - MariaStellabra : RT @lauranaka: Mossa di Moody's su First Republic Bank e su altre cinque banche Usa, a rischio corsa sportelli. Il trauma Silicon Valley Ba… -

anni fa, il direttore repubblicano del Congressional Budget Office pubblicò un rapporto in ... abrogare la disastrosa legge sulla deregolamentazione bancaria del 2018, smantellare le......in Italia) che secondo un report di Global Startup Studio Network creano startup che dopo... partendo dagli investitori istituzionali (come fondi di venture capital, family office,, fondi ......First Republic Bank Moody's ha messo sotto osservazione First Republic Bank e altriistituti ...le tensioni sul sistema bancario i mercati guardano ancora di più alle prossime mosse delle...

Moody’s: mossa su First Republic e altre 5 banche Finanzaonline.com

È l’ennesimo campanello d’allarme sullo stato di salute delle banche regionali degli Stati Uniti. Mentre a inizio settimana le autorità hanno cercato di tranquillizzare mercati e investitori, ad ...Moody's ha messo sotto osservazione First Republic Bank e altri cinque istituti di credito statunitensi in attesa di un declassamento. Ennesimo segnale di preoccupazione per lo stato di salute degli i ...