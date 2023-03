Ciclismo | Tiberi uccise un gatto con una carabina | ecco la nuova decisione del suo team

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Uccise un gatto: freddezza Tiberi-Trek Segafredo. Non rientra alla Coppi e Bartali #CICLISMO - OdeonZ__ : Uccise un gatto: freddezza Tiberi-Trek Segafredo. Non rientra alla Coppi e Bartali - Gazzetta_it : Uccise un gatto: freddezza Tiberi-Trek Segafredo. Non rientra alla Coppi e Bartali #CICLISMO - PierDavide1 : Informati meglio … #tiberi #ciclismo #eurosport @Eurosport_IT @SkySport -

: "Sono pentito, mio gesto grave", 22 anni a giugno, aveva chiesto scusa per il suo gesto. " Sono profondamente pentito di quanto è successo. Sparare al gatto è stato un atto ...non sarà tra i convocati e in questo momento tra lui e il team c'è distanza. Dal giudiceera stato condannato a una multa di 4.000 euro, il team aveva deciso di donare il suo stipendio ...Spara al gatto del ministro, Le Iene vanno a trovarlo e lo fanno sgobbare al gattile. Non si spegne il clamore intorno al 21enne campione di, Antonio, che per testare la potenza della carabina nuova ha pensato di affacciarsi alla finestra e mirare a un gatto, colpevole di camminare sul tetto di un garage a 50 metri di ...

Ciclismo - Antonio Tiberi rischia il licenziamento, Guercilena: "Stiamo valutando provvedimenti più decisivi" Eurosport IT

Dopo la sospensione di 20 giorni per il gesto assurdo a San Marino con un fucile ad aria compressa, il 21enne non rientrerà la prossima settimana in gara. Sul tavolo anche la possibilità della risoluz ...Al programma "Le Iene" il servizio sul caso del ciclista Antonio Tiberi, che ha sparato a un gatto con una carabina, uccidendolo. LAV interviene per parlare di maltrattamenti in danno agli animali.