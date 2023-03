Ciclismo su pista, Nations Cup: quartetto femminile qualificato col quarto tempo, uomini eliminati (Di martedì 14 marzo 2023) Ha preso il via oggi, con le qualificazioni per i due tornei dell’inseguimento a squadre, la seconda tappa della Nations Cup 2023 di Ciclismo su pista. La nazionale italiana si è presentata al Cairo International Velodrome con tante seconde linee e già in questa prima giornata si è capito come si sia lontani dal massimo potenziale. Il quartetto femminile, composto da Chiara Consonni, Martina Alzini, Matilde Vitillo e Lara Crestanello è riuscito a strappare la qualificazione facendo segnare il quarto tempo della giornata. Le assenze di Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza si è fatta comunque sentire, tanto che il cronometro si è fermato in 4’30”284, crono di quasi 20” più alto di quello con cui Consonni e le tre “assenti” hanno vinto il Campionato del ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Ha preso il via oggi, con le qualificazioni per i due tornei dell’inseguimento a squadre, la seconda tappa dellaCup 2023 disu. La nazionale italiana si è presentata al Cairo International Velodrome con tante seconde linee e già in questa prima giornata si è capito come si sia lontani dal massimo potenziale. Il, composto da Chiara Consonni, Martina Alzini, Matilde Vitillo e Lara Crestanello è riuscito a strappare la qualificazione facendo segnare ildella giornata. Le assenze di Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza si è fatta comunque sentire, tanto che il cronometro si è fermato in 4’30”284, crono di quasi 20” più alto di quello con cui Consonni e le tre “assenti” hanno vinto il Campionato del ...

