Cia Due Mari ha incontrato il presidente della Provincia di Taranto per i lavori sulla strada provinciale 13 (Di martedì 14 marzo 2023) Castellaneta. Dalle parole ai fatti: lunedì 13 marzo mattina, l'area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia ha incontrato il presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci e l'ingegnere Aniello Polignano. Il direttore Vito Rubino ha consegnato nelle mani del presidente il documento redatto da CIA con segnalazioni e proposte circa le tante criticità presenti sul percorso alternativo della strada Provinciale 13, dal 13 marzo oggetto di lavori di manutenzione straordinaria: lo stesso documento, con relativa mappa allegata, era già stato inviato in Provincia tramite e-mail, appena si è diffusa la notizia della chiusura della ...

