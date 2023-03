"Ci vediamo in stazione". Così le baby gang si accordano per fare rissa

(Di martedì 14 marzo 2023) I ragazzini concordano l'ora e il luogo dell'appuntamento via chat o sui social. L'ultima scazzottata trac'è stata lunedì mattina, alladi Brescia. Gli adolescenti si sono dileguati all'arrivo della polizia

"Ci vediamo in stazione". Così le baby gang si accordano per fare ... ilGiornale.it

I ragazzini concordano l'ora e il luogo dell'appuntamento via chat o sui social. L'ultima scazzottata tra baby gang c'è stata lunedì mattina, alla stazione di Brescia. Gli adolescenti si sono dileguat ..."Scontri intorno alla stazione. Un ferito e diversi identificati", scrive il Resto del Carlino. I pullman dei gialli scortati.