“Ci sposiamo” GF Vip 7 | l’annuncio del concorrente in diretta | Signorini sarà testimone

(Di martedì 14 marzo 2023) GF Vip 7, durante la puntata di ieri sera tante carne al fuoco: ma una cosa, su tutte, ha attirato l’attenzione del pubblico, un annuncio di matrimonio da parte di un ex vippone che da poco ha lasciato la casa. Una scelta che era già stata ventilata al settimanale Chi e ribadita ieri sera, lunedì 13 marzo. Prima di questo evento però c’era da segnalare il ritorno del padre di Antonella Fiordelisi nella Casa. Un reunion che ha fatto scoppiare in lacrime l’ex schermitrice. “Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te”. “Perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza. Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che ...