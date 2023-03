Ci eravamo tanto odiate (Di martedì 14 marzo 2023) Settimana scorsa Mickie James ha difeso il suo titolo contro Gisele Shaw. La Quintessential Diva ha avuto una grande occasione ma ha perso a causa di Deonna Purrazzo, che ha addirittura ribaltato lo schienamento di Gisele Shaw, rendendolo a favore di Mickie James. Non pensavo ci fossero ancora scaramucce tra le due perché comunque il match che c’è stato tra loro due nello scorso PPV è stato comunque nel pre show. Inoltre questa storyline è nata dal nulla, da un segmento backstage perché si sono lanciate del cibo addosso, insomma niente di che. Eppure questa storyline continua per forza, a vedere da come si sta sviluppando. Stupisce vedere Deonna Purrazzo aiutare Mickie James, perché comunque non ci si dimentica della grande faida tra le due di non molto tempo fa. Non so se stanno facendo ciò per far passare Deonna Purrazzo come una face o magari ha giusto affossato Gisele Shaw ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) Settimana scorsa Mickie James ha difeso il suo titolo contro Gisele Shaw. La Quintessential Diva ha avuto una grande occasione ma ha perso a causa di Deonna Purrazzo, che ha addirittura ribaltato lo schienamento di Gisele Shaw, rendendolo a favore di Mickie James. Non pensavo ci fossero ancora scaramucce tra le due perché comunque il match che c’è stato tra loro due nello scorso PPV è stato comunque nel pre show. Inoltre questa storyline è nata dal nulla, da un segmento backstage perché si sono lanciate del cibo addosso, insomma niente di che. Eppure questa storyline continua per forza, a vedere da come si sta sviluppando. Stupisce vedere Deonna Purrazzo aiutare Mickie James, perché comunque non ci si dimentica della grande faida tra le due di non molto tempo fa. Non so se stanno facendo ciò per far passare Deonna Purrazzo come una face o magari ha giusto affossato Gisele Shaw ...

