(Di martedì 14 marzo 2023) La scorsaospiti nel salotto di Mara Venier non solo la conduttrice de Il Cantante Mascherato al via il 18 marzo, Milly Carlucci, ma anche la giuria dello show al completo: Serena Bortone, Iva Zanicchi,Dee i veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. A un certo punto nello studio diIn è entrata “La Volpe” ovvero un personaggio misterioso che ha cantato con la “clas” maschera del programma. Il brano? Azzurro. “Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà sicuramente un’attrice, magari un’attrice comica ma una cantante no sicuramente“, il commento di Dealla fine dell’esibizione. E invece,la sospresa: dentro “La Volpe” c’era Katia Ricciarelli. “Madonna mia chedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Christian De Sica: “Ma che figura di merd* che ho fatto”. Caos a Domenica In: ecco cosa ha detto l’attore - anarcanima : N bel lavoro deve esse stato, diventà st'ibrido tra sharon stone e christian de sica. - Pier77584284 : @GiampixDe @effecci75 @juventibus @massimozampini @sergiosantoro1 @GiorgioSpallone @CozzolinoSalvo La cosa meravigl… - Alfons0Party : Io rido solo per una comicità elegante e sottile Sempre io quando Christian De Sica urla Che figura di merda… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @milly_carlucci @ChriDeSica @iva_zanicchi @insinnaflavio @frafacchinetti @serenabortone… -

Delo ha ammesso: la figura è stata decisamente misera, ma c'era più di una scusante per lui. A Domenica In , l'attore romano non ha riconosciuto la voce di Katia Ricciarelli, che si è ...... e poi sono arrivate anche le proposte del piccolo schermo, le fiction, come Don Matteo e Cento Vetrine, e ancora quella piccola parte in Natale in Crociera accanto aDe. Alessia ...... gli sguardi attoniti di Iva Zanicchi e Serena Bortone, il primo commento al termine dell'esibizione è stato quello lapidario diDe: " Non è una cantante ha detto - . Secondo me, è ...

Christian De Sica: “Ma che figura di merd* che ho fatto” Il Fatto Quotidiano

La scorsa domenica ospiti nel salotto di Mara Venier non solo la conduttrice de Il Cantante Mascherato al via il 18 marzo, Milly Carlucci, ma anche la giuria dello show al completo: Serena Bortone, ...Christian De Sica lo ha ammesso: la figura è stata decisamente misera, ma c'era più di una scusante per lui. A Domenica In, l'attore romano non ha riconosciuto la voce di Katia Ricciarelli, che si è e ...