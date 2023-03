Chris Jericho: “Tony Khan era presente al mio ultimo match in ECW” (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre Chris Jericho si preparava a passare alla WCW alla fine del 1996, “Lionheart” aveva ancora delle questioni in sospeso da risolvere per concludere il suo stint in ECW. Si trattava di un incontro contro 2 Cold Scorpio e, sebbene ci fossero molti fan tra il pubblico in quella particolare serata, uno si è distinto nel tempo: il futuro capo della AEW Tony Khan. Da fan a presidente “Khan amava la ECW. Nel mio ultimo incontro in ECW, Tony Khan era tra il pubblico, aveva 14 o 15 anni”, ha detto Jericho a Renee Paquette nel podcast “The Sessions“. “Era andato molto bene a scuola o i suoi genitori lo avevano messo in una scuola – una scuola di alto livello che non voleva frequentare – e suo padre gli aveva detto: ‘Se vai in ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) Mentresi preparava a passare alla WCW alla fine del 1996, “Lionheart” aveva ancora delle questioni in sospeso da risolvere per concludere il suo stint in ECW. Si trattava di un incontro contro 2 Cold Scorpio e, sebbene ci fossero molti fan tra il pubblico in quella particolare serata, uno si è distinto nel tempo: il futuro capo della AEW. Da fan a presidente “amava la ECW. Nel mioincontro in ECW,era tra il pubblico, aveva 14 o 15 anni”, ha dettoa Renee Paquette nel podcast “The Sessions“. “Era andato molto bene a scuola o i suoi genitori lo avevano messo in una scuola – una scuola di alto livello che non voleva frequentare – e suo padre gli aveva detto: ‘Se vai in ...

