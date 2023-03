Choco Italia a Ciampino, arriva la fiera del cioccolato artigianale: ecco dove e quando (Di martedì 14 marzo 2023) Gli amanti del cioccolato e non solo non possono perdersi l’appuntamento con la fiera del cioccolato artigianale Choco Italia che dal prossimo 17 marzo e fino a domenica 19 farà tappa a Roma e in particolare a Ciampino! Saranno ben 5 le regioni d’Italia da cui arriveranno gli artigiani e i produttori di Choco Italia pronti a deliziare i visitatori con tante dolci creazioni. ecco tutte le golose informazioni sull’evento. St.Patrick’s Day a Roma, dove festeggiare San Patrizio: gli eventi in programma dal 17 al 19 marzo 2023 Choco Italia, la fiera artigianale del cioccolato, sbarca a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Gli amanti dele non solo non possono perdersi l’appuntamento con ladelche dal prossimo 17 marzo e fino a domenica 19 farà tappa a Roma e in particolare a! Saranno ben 5 le regioni d’da cui arriveranno gli artigiani e i produttori dipronti a deliziare i visitatori con tante dolci creazioni.tutte le golose informazioni sull’evento. St.Patrick’s Day a Roma,festeggiare San Patrizio: gli eventi in programma dal 17 al 19 marzo 2023, ladel, sbarca a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Choco Italia a Ciampino, arriva la fiera del cioccolato artigianale: ecco dove e quando - Gazzettadiroma : In Piazza Luther King, dal 17 al 19 marzo Saranno ben 5 le regioni d’Italia da cui arriveranno gli artigiani e i p… - tusciatimes : Choco Italia a Ciampino per una dolce Festa del papà - - VesuvioLive : Festa del cioccolato e Area Food a Gragnano: 3 giorni di abbuffate a ingresso gratis - NapoliDaVivere : A Nola la Festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour -