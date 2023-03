Chicago, vigile del fuoco interviene nell'incendio di casa sua: morti la moglie e i suoi tre figli (Di martedì 14 marzo 2023) I soccorsi - Le squadre di emergenza e Walter erano riusciti a portare le vittime subito in ospedale. Ma non è bastato. Sua moglie, Summer Day - Stewart, 36 anni, è morta dopo due giorni, il loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) I soccorsi - Le squadre di emergenza e Walter erano riusciti a portare le vittime subito in ospedale. Ma non è bastato. Sua, Summer Day - Stewart, 36 anni, è morta dopo due giorni, il loro ...

