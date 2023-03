Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei, si scaglia contro Nikita Pelizon: “Cattiva” (Di martedì 14 marzo 2023) Nikita Pelizon ieri al Grande Fratello Vip 7 si era lamentata del fatto che ad ogni puntata spuntava fuori qualcuno per infangarla, manco venissero pagati per farlo. E proprio oggi spunta una nuova commentatrice che ha usato parole molto forti nei suoi confronti. Stiamo parlando di Chiara Rabbi, l’ex di Davide Donadei. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’allarme contro Nikita Pelizon: “Attenti” Chiara Rabbi oggi è stata chiamata dalla redazione di Isa e Chia a commentare la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Quando è toccato il turno di Nikita Pelizon c’è andata giù pesante, come non ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023)ieri al Grande Fratello Vip 7 si era lamentata del fatto che ad ogni puntata spuntava fuori qualcuno per infangarla, manco venissero pagati per farlo. E proprio oggi spunta una nuova commentatrice che ha usato parole molto forti nei suoi confronti. Stiamo parlando di, l’ex di. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’allarme: “Attenti”oggi è stata chiamata dalla redazione di Isa e Chia a commentare la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Quando è toccato il turno dic’è andata giù pesante, come non ha ...

