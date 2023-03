Chiara Ferragni ricoperta di insulti per il suo outfit: “Pensati pure libera, ma il cattivo gusto rimane” (Di martedì 14 marzo 2023) Chiara Ferragni ricoperta di insulti per il suo outfit provocante Chiara Ferragni di nuovo attaccata sui social: questa volta l’influencer è finita nel mirino dei follower per via del suo outfit scelto per sponsorizzare un noto brand francese. L’imprenditrice digitale, infatti, si è mostrata praticamente in mutande e con un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) L’outfit, nemmeno a dirlo, ha scatenato centinaia di commenti. “Scommettiamo che se domani esco io in mutande mi fermano le forze dell’ordine?” ha scritto una ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023)diper il suoprovocantedi nuovo attaccata sui social: questa volta l’influencer è finita nel mirino dei follower per via del suoscelto per sponsorizzare un noto brand francese. L’imprenditrice digitale, infatti, si è mostrata praticamente in mutande e con un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L’, nemmeno a dirlo, ha scatenato centinaia di commenti. “Scommettiamo che se domani esco io in mutande mi fermano le forze dell’ordine?” ha scritto una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... disinformatico : Per chiarezza: 'potrebbe' nel senso che Chiara Ferragni 'potrebbe' suonarvi al campanello di casa e chiedervi aiuto… - FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - omarsivori : Chiara Ferragni in giro per Milano in mutande. Ma c'è chi la critica... FOTO | Foto 1 - - TaisiaRaio : Nella puntata di oggi le reazioni al post di Chiara Ferragni: perché l’influencer scatena tutto questo odio? #Mypod… -