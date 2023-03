Chi sono Alex Sure e Johnson Righeira, ospiti a Oggi è un altro giorno (Di martedì 14 marzo 2023) Alex Sure e Johnson Righeira sono ospiti della puntata di Oggi di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 il 14 marzo 2023 dalle 14 con la conduzione di Serena Bortone. Reduce dal successo di The Voice senior, il cantautore rock Alex Sure sarà ospite insieme a Johnson Righeira. Grintoso, rock puro: Alex Sure è appassionato di musica sin da giovanissimo. Alex Sure Nel programma è arrivato in finale assieme al suo coach Clementino, che ha scelto di puntare su di lui e sulle sue evidenti doti canore. Alex Sure, nome d’arte di Alessandro Sicuro, è della ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023)della puntata didiè un, in onda su Rai 1 il 14 marzo 2023 dalle 14 con la conduzione di Serena Bortone. Reduce dal successo di The Voice senior, il cantautore rocksarà ospite insieme a. Grintoso, rock puro:è appassionato di musica sin da giovanissimo.Nel programma è arrivato in finale assieme al suo coach Clementino, che ha scelto di puntare su di lui e sulle sue evidenti doti canore., nome d’arte di Alessandro Sicuro, è della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Federico_Cutro @ShareAnt1 Non so, per esempio NICHI VENDOLA che paga una donna per partorire al posto suo così che… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Parto da un elemento che non può rinfrancare chi guida l'Italia nel momento più complesso dalla f… - amnestyitalia : Oggi ricordiamo Marielle Franco e Anderson Gomes, uccisi a sangue freddo il #14marzo di cinque anni fa a Rio de Jan… - Thomassuperr : @franncescazurlo @fraone937 Le caxxate le sparì solo tu.. Micol è stata emarginata dal programma..le raccomandate s… - ScalezJunior : @sciarpuccio @animalEURrescue @ugom65 Non erano e non sono vietati ?? a differenza del passato, adesso c'è una tabel… -