Chi sarà il secondo finalista del GF Vip 7? I sondaggi (Di martedì 14 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata di giovedì 16 marzo del Grande Fratello Vip 7 eleggerà il secondo finalista dell'edizione di quest'anno. In nomination sette concorrenti: Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Grazie al voto del pubblico a casa, uno di loro raggiungerà Oriana in finale. Leggi anche: Chi sono i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 7: i risultati dei sondaggi sul televoto di giovedì 16 marzo I sondaggi sul televoto della puntata di giovedì 16 marzo del GF Vip 7 vedono Nikita Pelizon in vantaggio su Antonella Fiordelisi, seconda sia nel sondaggio di Forumfree che in quello di RealityHouse. Seguono Micol Incorvaia e Daniele Dal ...

