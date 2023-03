Chi era Caterina, la madre di Leonardo Da Vinci (Di martedì 14 marzo 2023) La madre di Leonardo Da Vinci si chiamava Caterina ed è protagonista di una scoperta molto particolare. Un documento emerso dall’Archivio di Stato di Firenze ha rivelato come le origini della donna non fossero italiane. La donna infatti era una principessa del Caucaso, che successivamente fu fatta schiava. Il padre di Caterina a sua volta era il principe Jacob in grado di governare il regno sugli altopiani settentrionali del Caucaso. Fu liberata dalla schiavitù il 2 novembre 1452, sei mesi dopo la nascita di Leonardo Da Vinci, da messer Piero Da Vinci. Caterina fu rapita, con ogni probabilità dai tartari, e fatta schiava. Successivamente la donna fu venduta ai veneziani per poi arrivare a Firenze. A scoprire questi dati sulla ... Leggi su cultweb (Di martedì 14 marzo 2023) LadiDasi chiamavaed è protagonista di una scoperta molto particolare. Un documento emerso dall’Archivio di Stato di Firenze ha rivelato come le origini della donna non fossero italiane. La donna infatti era una principessa del Caucaso, che successivamente fu fatta schiava. Il padre dia sua volta era il principe Jacob in grado di governare il regno sugli altopiani settentrionali del Caucaso. Fu liberata dalla schiavitù il 2 novembre 1452, sei mesi dopo la nascita diDa, da messer Piero Dafu rapita, con ogni probabilità dai tartari, e fatta schiava. Successivamente la donna fu venduta ai veneziani per poi arrivare a Firenze. A scoprire questi dati sulla ...

