Chi è stato nominato ieri sera al Grande Fratello Vip? Le nomination del 13 marzo 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Chi è stato nominato al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera, lunedì 13 marzo? Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, poi rientrato nella casa grazie al biglietto del ritorno, l’appuntamento con la quarantunesima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini si è chiusa con il tradizionale appuntamento delle nomination. Ecco chi sono i Vip finiti al televoto della prossima puntata, in onda giovedì. Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 7: le nomination del 13 marzo Nikita Pelizon, Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà sono i concorrenti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023) Chi èalnella puntata di, lunedì 13? Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, poi rientrato nella casa grazie al biglietto del ritorno, l’appuntamento con la quarantunesima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini si è chiusa con il tradizionale appuntamento delle. Ecco chi sono ifiniti al televoto della prossima puntata, in onda giovedì. Chi sono i nominati del7: ledel 13Nikita Pelizon, Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà sono i concorrenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimGiannini : Ci risiamo? Dunque chi sbaglia? Le autorità che non soccorrono, o i giornali che titolano “Strage di Stato”? - fattoquotidiano : Quei corpi di cui ora la destra finge compassione, sono quelli di chi da anni è stato dipinto come nemico mortale d… - Gitro77 : Per chi fosse interessato, qui trovate altri dati sugli aiuti di Stato (la fonte dei dati è la Commissione Europe… - tonyy61 : Devo ricordare a Meloni che l'Ucraina non fa parte del Europa quindi mandare i nostri militari vuol dire dichiarare… - luisainvernizz4 : @fattoquotidiano Devono pur dare la colpa a qualcuno della loro stupidità e incompetenza. Chi va per la maggiore… -