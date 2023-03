Chi è il nuovo primo ministro della Cina (Di martedì 14 marzo 2023) Li Qiang è stato nominato soprattutto per la sua fedeltà a Xi Jinping, e questo pone un problema di meritocrazia Leggi su ilpost (Di martedì 14 marzo 2023) Li Qiang è stato nominato soprattutto per la sua fedeltà a Xi Jinping, e questo pone un problema di meritocrazia

