Chi è che fa propaganda? Il sindaco Pd a scuola divulga lo ius soli (Di martedì 14 marzo 2023) Vi ricordate l’allarme fascismo di poche settimane fa? Quello ventilato a pompa magna dalla sinistra, dopo i fatti di Firenze, dove un gruppo di sei giovanissimi studenti di destra ha preso a calci e pugni due esponenti dei collettivi? Ecco, secondo il racconto dei media mainstream, sembrava che il Paese fosse sulla soglia del baratro, dell’ennesimo spettro, dell’eterno ritorno del totalitarismo fascista. Ovviamente, sul banco degli imputati non poteva mancare Giorgia Meloni, “colpevole” di non aver fatto alcuna dichiarazione sull’accaduto, come se volesse implicitamente accogliere con favore “l’atto squadrista” (ma, come si sa, era “solo” a Kiev per incontrare il presidente Zelensky). Altro grande accusato dalla sinistra è stato – come ben ricorderete – il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Era il novembre dell’anno scorso, poco dopo l’insediamento del governo, in occasione ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 marzo 2023) Vi ricordate l’allarme fascismo di poche settimane fa? Quello ventilato a pompa magna dalla sinistra, dopo i fatti di Firenze, dove un gruppo di sei giovanissimi studenti di destra ha preso a calci e pugni due esponenti dei collettivi? Ecco, secondo il racconto dei media mainstream, sembrava che il Paese fosse sulla soglia del baratro, dell’ennesimo spettro, dell’eterno ritorno del totalitarismo fascista. Ovviamente, sul banco degli imputati non poteva mancare Giorgia Meloni, “colpevole” di non aver fatto alcuna dichiarazione sull’accaduto, come se volesse implicitamente accogliere con favore “l’atto squadrista” (ma, come si sa, era “solo” a Kiev per incontrare il presidente Zelensky). Altro grande accusato dalla sinistra è stato – come ben ricorderete – il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Era il novembre dell’anno scorso, poco dopo l’insediamento del governo, in occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Anziché premiare chi aiuta lavoratori e cittadini che ogni giorno rischiano di essere derubati, la priorità della s… - teatrolafenice : ?? «Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo» (Albert Einstein, Ulma, 14 marzo 187… - borghi_claudio : @Federico_Cutro @ShareAnt1 Non so, per esempio NICHI VENDOLA che paga una donna per partorire al posto suo così che… - skam_vibes : @chiaraadeleoo No ma infatti chissenefrega del tuo interesse. Se dici le cessate la gente ti risponde. Te lo ridico… - SPARTA4121 : RT @GiulioMarini2: .@Quirinale possible che il Presidente Mattarella ritenga che i movimenti migratori dall’Africa sia dovuto ai cambiament… -