Chi è Alessandro Cecioni, il marito di Concita De Gregorio: “La famiglia è la mia salvezza” (Di martedì 14 marzo 2023) Alessandro Cecioni è il marito di Concita De Gregorio, la giornalista ospite della puntata di questa sera, 14 marzo 2023, di Belve. Alessandro Cecioni è un giornalista specializzato in cronaca nera che ha scritto un libro sul Mostro di Firenze. I due hanno ben quattro figli. Nato a Firenze il 21 marzo 1955, Alessandro Cecioni si è occupato di cronaca nera per il quotidiano La Città di Firenze. Ha lavorato anche per l’agenzia giornali locali del gruppo Espresso e per Repubblica Inchieste. Nel 2019 ha pubblicato il libro Il Mostro di Firenze – ultimo atto (scritto insieme al collega Gianluca Monastra). Alessandro Cecioni è nato il 21 marzo 1955. Il matrimonio con Concita De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 marzo 2023)è ildiDe, la giornalista ospite della puntata di questa sera, 14 marzo 2023, di Belve.è un giornalista specializzato in cronaca nera che ha scritto un libro sul Mostro di Firenze. I due hanno ben quattro figli. Nato a Firenze il 21 marzo 1955,si è occupato di cronaca nera per il quotidiano La Città di Firenze. Ha lavorato anche per l’agenzia giornali locali del gruppo Espresso e per Repubblica Inchieste. Nel 2019 ha pubblicato il libro Il Mostro di Firenze – ultimo atto (scritto insieme al collega Gianluca Monastra).è nato il 21 marzo 1955. Il matrimonio conDe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Alessandro Manzoni ne 'I Promessi Sposi' scriveva una frase severa ma incontestabile: «Volete aver molti in aiuto?… - Zee9_Alessandro : @OrtigiaP @RicoAlessandro @borghi_claudio @Donzelli @LucioMalan @marcellogemmato @valy_s @maryfagi @lucabattanta… - FilippoCarmigna : Di Maio ha una nuova fidanzata: chi è Alessia D'Alessandro, ex candidata M5S che parla cinque lingue - screetsie : @Magliadelcuore @Krafftdellenevi Neanche hai capito che non ti ha scritto Alessandro...tra l'altro, chi conosce voi… - Magliadelcuore : @screetsie @Krafftdellenevi Ahaha personale ma chi vi conosce ?????? caro Alessandro nemmeno mi conosci abbi almeno la… -