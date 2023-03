Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno? Gli esperti dicono di stare in guardia (Di martedì 14 marzo 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino e Salerno? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuviana oggi il clima a Napoli sarà caratterizzato da pioggia moderata, con un'umidità del 57% e una temperatura media di 15.83°C. La temperatura minima registrata sarà di 10.5°C, mentre quella massima sarà di 16.21°C. Il vento soffierà a una velocità di 8.62km/h, e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%. In queste condizioni meteorologiche, gli abitanti della città dovrebbero prepararsi all'eventualità di frequenti precipitazioni, che potrebbero compromettere il normale svolgimento delle attività all'aperto. Sarà necessario munirsi di impermeabili e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 marzo 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuvianail clima a Napoli sarà caratterizzato da pia moderata, con un'umidità del 57% e una temperatura media di 15.83°C. La temperatura minima registrata sarà di 10.5°C, mentre quella massima sarà di 16.21°C. Il vento soffierà a una velocità di 8.62km/h, e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%. In queste condizioni meteorologiche, gli abitanti della città dovrebbero prepararsi all'eventualità di frequenti precipitazioni, che potrebbero compromettere il normale svolgimento delle attività all'aperto. Sarà necessario munirsi di impermeabili e ...

