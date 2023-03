Che ridere il comico che ha paura della Murgia (Di martedì 14 marzo 2023) Libera satira in libero stato e libera informazione, forse. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-7.mp4 Lo confesso, a differenza di quello che pensano tanti miei amici, Luca e Paolo sono i miei comici preferiti, bravi e riverenti al punto giusto. Paolo poi l’ho conosciuto personalmente. Dal vivo è ancora meglio che in tv, non nel senso che fa ridere, nel senso che è uno normale col quale ci puoi parlare tranquillamente e persino fare cento chilometri in bicicletta. L’ho fatto una volta e poi ci ho rinunciato prima che lui rifiutasse il bis, troppa differenza, lui si annoia e io rischio di morire sui pedali. Luca invece non lo conosco: dicono che sia uno non tanto facile, di quelli con la faccia un po’ così, con l’espressione un po’ così che abbiamo noi prima di andare a Genova, come diceva l’immenso Paolo Conte. Solo che essendo lui di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 marzo 2023) Libera satira in libero stato e libera informazione, forse. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-7.mp4 Lo confesso, a differenza di quello che pensano tanti miei amici, Luca e Paolo sono i miei comici preferiti, bravi e riverenti al punto giusto. Paolo poi l’ho conosciuto personalmente. Dal vivo è ancora meglio che in tv, non nel senso che fa, nel senso che è uno normale col quale ci puoi parlare tranquillamente e persino fare cento chilometri in bicicletta. L’ho fatto una volta e poi ci ho rinunciato prima che lui rifiutasse il bis, troppa differenza, lui si annoia e io rischio di morire sui pedali. Luca invece non lo conosco: dicono che sia uno non tanto facile, di quelli con la faccia un po’ così, con l’espressione un po’ così che abbiamo noi prima di andare a Genova, come diceva l’immenso Paolo Conte. Solo che essendo lui di ...

