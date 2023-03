"Che pena, falso, dillo tu...": Colombo, la frase sulla Meloni fa infuriare tutti (Di martedì 14 marzo 2023) Furio Colombo finisce nella bufera. Dopo essere intervenuto a L'Aria che tira, il giornalista è stato letteralmente masscarato sui social per le sue parole. Facciamo un passo indietro. La polemica feroce scoppiata per i festeggiamenti del compleanno di Matteo Salvini ha immediatamente dato fiato alla sinistra che ormai usa praticamente tutto, anche una festa privata per i 50 anni, per attaccare l'intero esecutivo. E su questo punto è intervenuto proprio Furio Colombo che nel salotto di Myrta Merlino ha affermato: "Questo andare a cantare di Meloni, invece di vedere le vittime e le loro mamme, è un gesto che non può essere dimenticato. È un momento terribile, nessuno può sperare che d'ora in poi la Meloni governi così male". Le sue parole non sono passate inosservate. E così sui social è scoppiato il finimondo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Furiofinisce nella bufera. Dopo essere intervenuto a L'Aria che tira, il giornalista è stato letteralmente masscarato sui social per le sue parole. Facciamo un passo indietro. La polemica feroce scoppiata per i festeggiamenti del compleanno di Matteo Salvini ha immediatamente dato fiato alla sinistra che ormai usa praticamente tutto, anche una festa privata per i 50 anni, per attaccare l'intero esecutivo. E su questo punto è intervenuto proprio Furioche nel salotto di Myrta Merlino ha affermato: "Questo andare a cantare di, invece di vedere le vittime e le loro mamme, è un gesto che non può essere dimenticato. È un momento terribile, nessuno può sperare che d'ora in poi lagoverni così male". Le sue parole non sono passate inosservate. E così sui social è scoppiato il finimondo. ...

