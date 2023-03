“Che meraviglia!”. Laura Pausini e Paolo Carta, bellissima notizia e la foto che conferma tutto (Di martedì 14 marzo 2023) La notizia su Laura Pausini e Paolo Carta è stata confermata dal settimanale DiPiù. Due anni fa la coppia aveva annunciato il matrimonio, ma con il Covid le nozze erano state posticipate: “Sì, mi sposo. Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid abbiamo aspettato. Dobbiamo trovare una nuova data”, aveva annunciato a Vanity Fair, dove la cantante aveva parlato anche del suo film. ‘Piacere di conoscerti’, presente lo scorso anno sulla piattaforma Prime Video: “Io non sognavo di diventare famosa. Desideravo fare pianobar in quanto femmina, perché all’epoca in Romagna si esibivano solo gli uomini. E invece oggi pare che gli unici obiettivi contemplati siano soldi e fama. E’ la motivazione la chiave. Io ero motivata a cantare Destinazione paradiso a San Siro come nei locali a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Lasuè statata dal settimanale DiPiù. Due anni fa la coppia aveva annunciato il matrimonio, ma con il Covid le nozze erano state posticipate: “Sì, mi sposo. Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid abbiamo aspettato. Dobbiamo trovare una nuova data”, aveva annunciato a Vanity Fair, dove la cantante aveva parlato anche del suo film. ‘Piacere di conoscerti’, presente lo scorso anno sulla piattaforma Prime Video: “Io non sognavo di diventare famosa. Desideravo fare pianobar in quanto femmina, perché all’epoca in Romagna si esibivano solo gli uomini. E invece oggi pare che gli unici obiettivi contemplati siano soldi e fama. E’ la motivazione la chiave. Io ero motivata a cantare Destinazione paradiso a San Siro come nei locali a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : «Chi non riesce più a fermarsi e a considerare la realtà con meraviglia e venerazione è come morto: i suoi occhi so… - MarianoGiustino : Guardate che meraviglia! Imponenti manifestazioni in #Georgia contro la legge sugli 'agenti stranieri'. Misura di c… - francescacheeks : GRAZIE FIRENZE ?? che meraviglia tornare qui! stasera altra tappa in Toscana, a Livorno, nel nostro primo teatro all… - Libero41316546 : Che Meraviglia ?I Brividi ?Loro sono L'AMORE VERO ????????????#prelemi - specternlover : crollata per gli ultimi minuti di 911 quando è partita fix you e poi a valanga flashback lui che corre e sbaraglia… -