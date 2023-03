Che Dio ci Aiuti e Un Passo dal Cielo: arriva il crossover, le suore in gita a Cadore (Di martedì 14 marzo 2023) Che Dio ci Aiuti 7 Le fiction di Lux Vide tornano ad incrociarsi sul set, consegnando al pubblico un altro curioso crossover. Protagoniste sono Che Dio ci Aiuti 7 e Un Passo dal Cielo 7, in una sorta di passaggio di consegne tra i due titoli del giovedì sera di Rai 1. Nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti del 16 marzo (qui le anticipazioni), le suore andranno in gita a Cadore, nell’alta provincia di Belluno, dove da anni si svolgono le vicende di Un Passo dal Cielo. Il loro pulmino verrà rubato e Azzurra e Suor Teresa si vedranno costrette a rivolgersi al commissariato della zona, quindi al commissario Nappi (Enrico Ianniello) e al poliziotto Huber (Gianmarco Pozzoli). Non è la prima volta che ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 marzo 2023) Che Dio ci7 Le fiction di Lux Vide tornano ad incrociarsi sul set, consegnando al pubblico un altro curioso. Protagoniste sono Che Dio ci7 e Undal7, in una sorta di passaggio di consegne tra i due titoli del giovedì sera di Rai 1. Nell’ultima puntata di Che Dio cidel 16 marzo (qui le anticipazioni), leandranno in, nell’alta provincia di Belluno, dove da anni si svolgono le vicende di Undal. Il loro pulmino verrà rubato e Azzurra e Suor Teresa si vedranno costrette a rivolgersi al commissariato della zona, quindi al commissario Nappi (Enrico Ianniello) e al poliziotto Huber (Gianmarco Pozzoli). Non è la prima volta che ...

