Che Dio ci Aiuti 8 ci sarà (Di martedì 14 marzo 2023) Che Dio ci Aiuti (foto US Lux Vide) Nell'ultima puntata di giovedì 16 marzo 2023 della settima stagione di Che Dio ci Aiuti, nella quale avverrà il crossover con Un Passo dal Cielo, il personaggio Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi, indosserà per la prima volta l'abito da suora, in una sorta di definitivo passaggio di consegne con Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che per l'occasione tornerà. Un momento simbolico che non sarà una "toccata e fuga" ma rappresenterà la "ripartenza" della serie in vista dell'ottava stagione. L'uscita del personaggio di punta, così come il sorprendente "ridimensionamento" di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), sono stati fattori determinanti nel calo di ascolti che ha registrato la fiction. Che Dio ci Aiuti 7 arriva all'ultima puntata con una media di circa 4,3 milioni di ...

