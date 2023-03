Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi svela cosa succederà ad Azzurra nell’ultima puntata della serie (Di martedì 14 marzo 2023) Tutto pronto per il gran finale di stagione di Che Dio Ci aiuti. Il 16 marzo in prima serata su Rai 1 si chiuderà il sipario sull’amatissima fiction italiana, giunta ormai alla sua settimana stagione. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca Chillemi ha rivelato (spoiler alert!) il destino del suo personaggio, Azzurra Leonardi. La ragazza infatti prenderà i voti! L’attrice ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata un evoluzione simile: Non l’avrei mai detto. Provo a immaginarmi una scena bizzarra: la giovane Azzurra modaiola, con le sue borse Chanel e le scarpe Louboutin, che chiede alla suora di oggi: “Ma che ti è successo? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello?” La Chillemi ha poi rivelato cosa attenderà Azzurra: Da ora in poi ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023) Tutto pronto per il gran finale di stagione di Che Dio Ci. Il 16 marzo in prima serata su Rai 1 si chiuderà il sipario sull’amatissima fiction italiana, giunta ormai alla sua settimana stagione. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni,ha rivelato (spoiler alert!) il destino del suo personaggio,Leonardi. La ragazza infatti prenderà i voti! L’attrice ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata un evoluzione simile: Non l’avrei mai detto. Provo a immaginarmi una scena bizzarra: la giovanemodaiola, con le sue borse Chanel e le scarpe Louboutin, che chiede alla suora di oggi: “Ma che ti è successo? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello?” Laha poi rivelatoattenderà: Da ora in poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “Sono un pittore. Non riesco a far nient’altro. Dio mi ha dato questo dono. Forse Dio ha scelto il periodo sbagliat… - CardRavasi : «Viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché la #donna, ogni donna, sia rispettata, protetta e valorizzata: commettere violenza nei con… - cauteruccio80 : @Gianl1974 @threadreaderapp Che Dio ci aiuti! - scaporrelli : RT @AldinaConsolini: - Signore, quante volte dovrò perdonare? Mt 18, 21-22 “La misura del perdono è perdonare senza misura” “Dio mai si sta… -